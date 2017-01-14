В ДТП под Мадоной погибли две женщины

Трагическое ДТП произошло в 10:40 субботы в волости Сарканю Мадонского края, где на 11-м километре автодороги Мадона - Гулбене легковой автомобиль Honda выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volkswagen.

На место аварии прибыли Дорожная полиция и медики. В ДТП погибли две женщины, которые находились в легковушке - водитель 1949 г.р. и пассажирка 1965 г.р. Последнюю от сильного удара выбросило из автомобиля.

Согласно нынешней информации, возможно, ДТП произошло из-за того, что у автомобиля Honda глубина протекторов колес не соответствовала требованиям безопасности. Однако причины аварии выясняются.