Впервые в этом году АЧС заболели домашние свиньи

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AFP/LETA

Продовольственно-ветеринарная служба констатировала первую в этом году вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в этом году. Болезнь коснулась крупного хозяйства «Рукас» в Кримулдской волости, где содержится 5023 свиньи.

В хозяйстве принимаются меры по борьбе с болезнью, а также выясняются пути ее проникновения.

Установлен карантин - защитная зона в радиусе 3 км и надзорная зона в радиусе 10 км вокруг фермы. На территории контролируется состояние домашних свиней и кабанов, мясные продукты и движение транспорта.

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В прошлый раз АЧС у домашних свиней была выявлена в сентябре прошлого года в Гулбенском крае. Из-за болезни пришлось забить 199 животных.

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