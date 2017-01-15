За взятки задержаны два сотрудника Госполиции

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: GATIS DIEZIŅŠ / LETA

Бюро внутренней безопасности за возможное взяточничество при контроле за дорожным движением задержало двух сотрудников Гополиции.

Уголовный процесс о взяткодательстве, его поддержке и взяточничестве начат в ноябре прошлого года. Задержано также одно гражданское лицо.

В октябре прошлого года водитель автомашины дал взятку за то, чтобы в административный протокол о нарушении правил дорожного движения была вписана информация, не соответствующая фактическим обстоятельствам, а вместо денежного штрафа было применено предупреждение.

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Ко всем троим применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Со времени своего создания в конце 2015 года Бюро внутренней безопасности регулярно задерживает полицейских за коррупцию и другие преступления.

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