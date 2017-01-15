Агенскалнс: берегите ваши кошельки от «старых знакомых»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

В социальной сети Facebook в групе «Жители Агенскалнса», жителей просят быть особенно внимательными на улицах и у магазинов.

Жительница Агенскалнса поделилась в сети: "Хочу предупредить всех жителей микрорайона, чтобы остерегались "старых друзей" у магазина Maxima, которые лезут обниматься с давно невиденными друзьями и в это время обчищают карманы - забирают карточки, документы, кошельки.

Особенно крепкие объятия ждут мужчин в куртках настежь и с переполненными покупками руками. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен!

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