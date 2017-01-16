За прошедшие сутки в ДТП пострадали несколько молодых людей

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали несколько молодых людей, сообщает Государственная полиция.

В Стренчском крае вчера врезался в дерево автомобиль «Audi». В ДТП пострадали парень 1991 г. рожд. и девушка 1998 г. рожд. Оба с травмами доставлены в медицинское учреждение.

В Даугавпилсе на ул. Даугавас вчера столкнулись автомобиль «Opel Zafira» и «Opel Vectra». В ДТП пострадали водитель «Opel Zafira» 1991 г. рожд. и его пассажирка 1960 г. рожд., а также водитель «Opel Vectra» 1969 г. рожд. и мальчик 2006 г. рожд. Пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу.

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В Балдоне на ул. Лока в столкновении двух автомашин марки «Volkswagen» пострадала девушка 1997 г. рожд., которая с травмами доставлена в медицинское учреждение.

В целом вчера зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествия, пострадали 15 человек.

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