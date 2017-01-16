По дороге в Германию без вести пропал 42-летний рижанин

42-летний рижанин Роландс РИМША пропал без вести 10-11 января 2017 года.

По словам жены, он уехал в Германию, в город Вреден на заработки. Выехал на курьерской машине из Риги 10 января в 16:00. Но до конечного пункта назначения он так и не доехал, об этом жене пропавшего сообщили знакомые. Известно, что Роландс был высажен из курьерской машины по дороге. Последний раз общался с супругой 10 января. 11 января в 11:07 последний раз был в сети WhatsApp, но ни друзьям, ни семье ничего не писал.

ПРИМЕТЫ: рост 167 см, вес 85 кг. Был одет в красную зимнюю куртку (как на фото), в черную шапку, черные перчатки и такого же цвета зимние сапоги.

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Фото: bezvests.lv

Особые приметы: на левом ухе шрам, который начинается от щеки. На мизинце левой руки нет верхней фаланги.

При себе имел черную баскетбольную сумку через плечо и большой черный чемодан.

Всех, кто видел пропавшего мужчину, просим откликнуться и немедленно сообщить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22 084 084.

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