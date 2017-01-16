Дело полицейского Фейерабендса: количество подозреваемых увеличилось

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Бюро внутренней безопасности (БВБ) просит прокуратуру начать уголовное преследование отстраненного от должности заместителя начальник Главного управления полиции порядка Арвила Фейерабендса и еще семи человек за взяточничество.

Первоначально было задержано четыре человека, но в ходе досудебного расследования подозреваемыми признано еще четверо.

Установлено, что сотрудник полиции, используя свое служебное положение, принял взятку за успешную сдачу экзамена на использование оружия и оформление документов по обороту оружия. Еще один сотрудник Госполиции подозревается в организации взятки, приобретении и перевозке оружия без разрешения, сообщили агентству ЛЕТА в БВБ.

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Подозреваемыми являются шесть гражданских лиц - двое за дачу взятки, двое за посредничество и присвоение части взятки, еще двое - за реализацию оружия лицу, не имеющему разрешения.

Дело передано прокуратуре Рижского судебного округа.

Фейерабендс был арестован 16 марта 2016 года и находился под стражей до 23 мая.

Второй подозреваемый полицейский - инспектор управления полиции порядка Илмар Плетиенс.

Уголовный процесс против упомянутых лиц начат Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией за взятку в размере 10 000 евро. Фейерабендс свою вину во взяточничестве отрицает.

Он отстранен от должности в полиции порядка, но продолжает вести занятия в колледже Госполиции.


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