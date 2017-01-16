Адвокат: государство не дает имантскому педофилу возможность работать

Наурису Пикштейну или, так называемому, имантскому педофилу, на данный момент государство не дает возможность работать и начать выплачивать компенсацию пострадавшим.
Пикштейн свою вину признал и сейчас сотрудничает со следствием. Он был задержан в августе 2015 года, какое-то время провел в месте содержания под стражей Государственной полиции, а позже был переведен в Рижскую Центральную тюрьму.
Адвокат молодого парня Антон Дребниекс рассказал, что осужденный отправился к администрации Центральной тюрьмы, с просьбой дать ему хоть какую-нибудь работу, однако, в просьбе ему отказали.
Адвокат напоминает, что
в советские времена практически каждый заключенный был обеспечен работой, однако, сейчас такого нет.
«Человеку необходимо движение. Если нет работы, заключенному в камере будет просто нечем заняться, они будут обсуждать свои дела с сокамерниками и давать друг другу «советы»» - считает Дребниекс.
Даже после того, когда приговор Пикштейна вступит в силу, нет гарантии, что он получит работу, а вместе с тем, возможность накопить денег на оплату компенсации пострадавшим, указывает адвокат.
На данный момент не известно, будет ли Пикштейн подавать апелляцию на решение суда. Если это произойдет,
процесс затянется на месяцы, которые осужденному придется провести в Центральной тюрьме и ничего не делать.
Администрация тюрьмы информационному агентству LETA напоминает, что в Центральной тюрьме нет возможности обеспечить заключенных оплачиваемой работой, ибо тюремная инфраструктура устарела и не хватает соответствующих помещений для данного процесса. Учитывая, что заключенным необходимо посещать заседания суда, которые проходят за пределами здания тюрьмы, работодатели больше заинтересованы в осужденных, которые все время находятся на месте. Рабочие места в хозяйственном обслуживании тюрьмы, на данный момент, все заняты.
Постоянной работой в хозяйственной отрасли тюрьмы обеспечены примерно 514 заключенных. Это и работа на кухне, на складе, стирка белья, уборка помещений и территории, различные ремонтные работы.
В Рижской Центральной тюрьме у коммерсантов работают 41 заключенных, а в отрасли хозяйственного обслуживания - 118 заключенных.
Уже известно, что устраняя техническую ошибку, суд Курземского района Риги, рассмотрев в пятницу за закрытыми дверями уголовное дело так называемого имантского педофила Науриса Пикштейнса, приговорил его к лишению свободы на 25 лет с пробационным надзором в течение трех лет.
Напомним,
поиски имантского педофила начались весной 2014-го и заняли около полутора лет и это была самая масштабная операция латвийской полиции за последнее время.
Имантский педофил признался в шести случаях изнасилования. В одном случае он надругался сразу над двумя девочками. Угрожал детям газовым пистолетом. Свои действия он так и не смог объяснить.
По версии следствия, он совершал тяжкие преступления на сексуальной почве в отношении девочек в возрасте от 8 до 10 лет. Все нападения происходили в многоквартирных домах в Иманте и Засулауксе.
Ранее был судим за кражу мопеда, теперь проведет за решеткой четверть века.Еще по этой теме