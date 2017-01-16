Адвокат: государство не дает имантскому педофилу возможность работать

Наурису Пикштейну или, так называемому, имантскому педофилу, на данный момент государство не дает возможность работать и начать выплачивать компенсацию пострадавшим.

Пикштейн свою вину признал и сейчас сотрудничает со следствием. Он был задержан в августе 2015 года, какое-то время провел в месте содержания под стражей Государственной полиции, а позже был переведен в Рижскую Центральную тюрьму.

Адвокат молодого парня Антон Дребниекс рассказал, что осужденный отправился к администрации Центральной тюрьмы, с просьбой дать ему хоть какую-нибудь работу, однако, в просьбе ему отказали.

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Адвокат напоминает, что

в советские времена практически каждый заключенный был обеспечен работой, однако, сейчас такого нет.

«Человеку необходимо движение. Если нет работы, заключенному в камере будет просто нечем заняться, они будут обсуждать свои дела с сокамерниками и давать друг другу «советы»» - считает Дребниекс.

Даже после того, когда приговор Пикштейна вступит в силу, нет гарантии, что он получит работу, а вместе с тем, возможность накопить денег на оплату компенсации пострадавшим, указывает адвокат.

































Aizvērt Имантского педофила конвоируют на заседание суда Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET TVNET Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA







На данный момент не известно, будет ли Пикштейн подавать апелляцию на решение суда. Если это произойдет,

процесс затянется на месяцы, которые осужденному придется провести в Центральной тюрьме и ничего не делать.

Администрация тюрьмы информационному агентству LETA напоминает, что в Центральной тюрьме нет возможности обеспечить заключенных оплачиваемой работой, ибо тюремная инфраструктура устарела и не хватает соответствующих помещений для данного процесса. Учитывая, что заключенным необходимо посещать заседания суда, которые проходят за пределами здания тюрьмы, работодатели больше заинтересованы в осужденных, которые все время находятся на месте. Рабочие места в хозяйственном обслуживании тюрьмы, на данный момент, все заняты.

Постоянной работой в хозяйственной отрасли тюрьмы обеспечены примерно 514 заключенных. Это и работа на кухне, на складе, стирка белья, уборка помещений и территории, различные ремонтные работы.

В Рижской Центральной тюрьме у коммерсантов работают 41 заключенных, а в отрасли хозяйственного обслуживания - 118 заключенных.

Уже известно, что устраняя техническую ошибку, суд Курземского района Риги, рассмотрев в пятницу за закрытыми дверями уголовное дело так называемого имантского педофила Науриса Пикштейнса, приговорил его к лишению свободы на 25 лет с пробационным надзором в течение трех лет.

Напомним,

поиски имантского педофила начались весной 2014-го и заняли около полутора лет и это была самая масштабная операция латвийской полиции за последнее время.

Имантский педофил признался в шести случаях изнасилования. В одном случае он надругался сразу над двумя девочками. Угрожал детям газовым пистолетом. Свои действия он так и не смог объяснить.

По версии следствия, он совершал тяжкие преступления на сексуальной почве в отношении девочек в возрасте от 8 до 10 лет. Все нападения происходили в многоквартирных домах в Иманте и Засулауксе.

Ранее был судим за кражу мопеда, теперь проведет за решеткой четверть века.

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