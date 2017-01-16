«Родился в рубашке»: как себя чувствует выживший в трагическом ДТП под Бауской

Врачам Рижской больницы Страдиня удалось стабилизировать состояние здоровья пострадавшего в трагической автоаварии молодого человека, информировала представитель больницы Айя Лиетиня.

Молодой человек вместе со своими коллегами попал в аварию 12 января.

В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на Баусском шоссе, на месте скончались двое человек, находившихся в легковушке. Еще один пассажир легкового авто получил тяжелые травмы, однако

врачам удалось стабилизировать его состояние и, возможно, уже через пару недель он сможет встать на ноги,

сказала представитель больницы.

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Как сообщалось, в минувший четверг, 12 января в результате дорожно-транспортного происшествия на Бауском шоссе погибли два человека, еще один пострадал, сообщила Государственная полиция.

На 50-м км шоссе грузовой автомобиль DAF, которым управлял гражданин Польши 1966 года рождения, столкнулся с легковым автомобилем BMW, за рулем которого находился мужчина 1986 года рождения.

В ДТП погибли водитель BMW и его пассажир - мужчина 1995 г. рожд.

Еще один пассажир 1996 г. рожд. получил травмы и был доставлен в больницу.

Очевидцы сообщают, что этот участок дороги был обледеневшим и это был так называемый черный лед. Незадолго до трагической аварии другой легковой автомобиль, возможно, именно из-за скользкой дороги съехал на этом участке в кювет.

Причины аварии расследует Госполиция.

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