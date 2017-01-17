Пожар в Риге унес жизнь полуторагодовалого малыша

 

Фото: AP/Scanpix

Вчера в Латвии потушено 17 пожаров, в которых погиб один человек и пострадал еще один, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

В 3.54 пожарные выехали на вызов в жилой дом в Риге, где горела квартира на четвертом этаже. В квартире был обнаружен ребенок примерно полутора лет, которого врачам спасти не удалось.

В квартире на площади 5 кв.м горела мебель и вещи. Возможно, причиной пожара стала свеча, оставленная без присмотра.

Реклама

Вчера в 7.30 поступил вызов на ул. Лиепу в Яунелгаве, где горела автомашина. В этом пожаре пострадал мужчина примерно 50 лет.

Еще по этой теме
В пожаре пострадал один человек

В пожаре пострадал один человек


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Дом
Дом, Ropaži, 122800 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR

reklama.vesti.lv

Кети Топурия следом за Глюкозой примерила «голый» купальник Showbiz

Кети Топурия следом за Глюкозой примерила «голый» купальник

Свежее фото секс-символа Comedy Woman ужаснуло фанатов Wo&Men

Свежее фото секс-символа Comedy Woman ужаснуло фанатов

Двухлетняя звезда Instagram выйдет на подиум Недели моды Wo&Men

Двухлетняя звезда Instagram выйдет на подиум Недели моды

Samsung нашла причину возгораний Galaxy Note 7 Hi-Tech

Samsung нашла причину возгораний Galaxy Note 7

Шок! Девушка посвятила Instagram своей отрезанной ноге Wo&Men

Шок! Девушка посвятила Instagram своей отрезанной ноге

Пожары

Происшествия и ЧП

TVNET спрашивает

Хорошо ли убирают снег возле твоего дома? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Торговые площади
Продают Торговые площади 265 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Югла
Продают Квартиры Югла 59 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 