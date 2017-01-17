Пожар в Риге унес жизнь полуторагодовалого малыша

Вчера в Латвии потушено 17 пожаров, в которых погиб один человек и пострадал еще один, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

В 3.54 пожарные выехали на вызов в жилой дом в Риге, где горела квартира на четвертом этаже. В квартире был обнаружен ребенок примерно полутора лет, которого врачам спасти не удалось.

В квартире на площади 5 кв.м горела мебель и вещи. Возможно, причиной пожара стала свеча, оставленная без присмотра.

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Вчера в 7.30 поступил вызов на ул. Лиепу в Яунелгаве, где горела автомашина. В этом пожаре пострадал мужчина примерно 50 лет.

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