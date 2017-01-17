Полиция задержала рижанина за хранение детской порнографии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Государственная полиция задержала мужчину, подозреваемого в хранении большого количества детской порнографии.

В распоряжение полиции поступила информация о том, что некий мужчина, возможно, хранит файлы с детской порнографией. В ходе расследования стражи порядка выяснили, что это мужчина 1980 г. рожд., который ранее привлекался за незаконный оборот наркотических веществ.

13 января работники отдела криминальной полиции участка полиции Курземского предместья Риги провели обыск по месту жительства мужчины, во время которого изъяли носители данных с большим количеством фотографий и видео, содержащих детскую порнографию. Подозреваемый был задержан.

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Мужчина не говорит, где взял фотографии и видео. По данным полиции, он не изготавливал их сам, а скачивал с различных интернет-ресурсов.

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