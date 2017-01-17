В Тукумсе у пьяных родителей забрали малыша, которого они вывели на прогулку ночью

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Прошедшей ночью у пьяных родителей забрали малыша, с которым они в столь позднее время вышли на прогулку, сообщила агентству ЛЕТА председатель сиротского суда Тукумсского края Агнесе Вембре.

Сообщение о пьяных родителях, которые ночью находились на улице с ребенком в возрасте года и четырех месяцев, сиротский суд получил от муниципальной полиции около часа ночи. Вембре сообщила, что малышу нужна помощь медиков и предполагается, что он в течение длительного времени будет находиться в медицинском учреждении.

«Установлено, что родители не в состоянии о нем позаботиться», - сказала о ситуации в семье председатель сиротского суда.

Реклама

Заметив вчера вечером в социальных сетях сообщение о найденном на улице трехлетнем ребенке, Вембре сама вмешалась в разрешение ситуации. В этом случае ребенку также оказана помощь медиков, в настоящее время с ним находится отец. Председатель сиротского суда сообщила, что ребенок, скорее всего, вернется в семью.

Судья подчеркнула, что цель сиротского суда не заключается в том, чтобы забирать детей из семьи, но оба случая будут рассмотрены и о них будет информирована социальная служба края.

Более подробные комментарии по ситуации в каждой из семей руководитель сиротского суда не предоставила.

Еще по этой теме
Зиепниккалнс: нетрезвые родители гуляли с грудным ребенком ночью

Зиепниккалнс: нетрезвые родители гуляли с грудным ребенком ночью

Пьяный отец устроил дебош в детском саду в Иманте

Пьяный отец устроил дебош в детском саду в Иманте


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 49000 EUR
Дом
Дом, Ropaži, 122800 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 235000 EUR

reklama.vesti.lv

ТОП-5 бьюти-трендов, о которых стоит забыть в 2017 году Wo&Men

ТОП-5 бьюти-трендов, о которых стоит забыть в 2017 году

Лукашенко назвал Viber белорусской разработкой Hi-Tech

Лукашенко назвал Viber белорусской разработкой

Кети Топурия следом за Глюкозой примерила «голый» купальник Showbiz

Кети Топурия следом за Глюкозой примерила «голый» купальник

Российские ученые обнаружили ген депрессии у европейцев Hi-Tech

Российские ученые обнаружили ген депрессии у европейцев

Главное качество девушки, которое вызывает желание жениться Wo&Men

Главное качество девушки, которое вызывает желание жениться

Дети

Полиция

TVNET спрашивает

Хорошо ли убирают снег возле твоего дома? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
C++ DEVELOPER
C++ DEVELOPER
C++ PROGRAMMĒTĀJU
C++ PROGRAMMĒTĀJU
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 