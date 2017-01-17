В Тукумсе у пьяных родителей забрали малыша, которого они вывели на прогулку ночью

Прошедшей ночью у пьяных родителей забрали малыша, с которым они в столь позднее время вышли на прогулку, сообщила агентству ЛЕТА председатель сиротского суда Тукумсского края Агнесе Вембре.

Сообщение о пьяных родителях, которые ночью находились на улице с ребенком в возрасте года и четырех месяцев, сиротский суд получил от муниципальной полиции около часа ночи. Вембре сообщила, что малышу нужна помощь медиков и предполагается, что он в течение длительного времени будет находиться в медицинском учреждении.

«Установлено, что родители не в состоянии о нем позаботиться», - сказала о ситуации в семье председатель сиротского суда.

Реклама

Заметив вчера вечером в социальных сетях сообщение о найденном на улице трехлетнем ребенке, Вембре сама вмешалась в разрешение ситуации. В этом случае ребенку также оказана помощь медиков, в настоящее время с ним находится отец. Председатель сиротского суда сообщила, что ребенок, скорее всего, вернется в семью.

Судья подчеркнула, что цель сиротского суда не заключается в том, чтобы забирать детей из семьи, но оба случая будут рассмотрены и о них будет информирована социальная служба края.

Более подробные комментарии по ситуации в каждой из семей руководитель сиротского суда не предоставила.

Еще по этой теме