ТВ3: мать погибшей в пожаре малышки - наркоманка, отсидевшая за грабеж

 

Фото: Kadrs no "Degpunktā" video

Вскрылись шокирующие детали произошедшего минувшей ночью в Ильгуциемсе пожаре, унесшем жизнь полуторогодовалой девочки, оставленной без присмотра. Как сообщает программа TV3 ziņas, мать погибшего ребенка, которой только 19-ать лет, является ранее судимой за грабеж наркоманкой, у которой, вероятно, есть еще двое детей. Об этом пишет skaties.lv.

Как сообщалось, это очередной случай в этом году, когда из-за безответственности родителей, лишается жизни ребенок, а госучреждения реагируют только после трагедии.

Перед журналистами TV3 на месте происшествия открылась ужасающая картина - обгорелая детская коляска, в которой были оставлены детские вещи розового цвета, стоит на лестничной площадке. Квартира на четвертом этаже опечатана. Это свидетельства трагических событий.

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Как выяснилось,

проживающая на Тейке 19-летняя женщина вместе с полуторогодовалой дочерью только вчера приехала в гости в эту квартиру.

Визуально все выглядит солидно - новые двери, пластиковые окна, а не старые деревянные, которые стоят в соседских квартирах.

Поздней ночью мать вместе с подружкой отправилась за сигаретами. Ребенок остался один.

«Когда вызвал спасателей, уже минут через 10 ГПСС были здесь. Все быстро проверили, все оперативно. Не знаю, может быть виной всему короткое замыкание», - сказал житель дома Александр.

Сосед в тот момент еще даже и не подозревал, что в соседней квартире погиб ребенок.

Когда спасатели прибыли, огонь в квартире уже горел открытым пламенем. В квартиру они попали, взломав дверь.

«Было констатировано, что в квартире горели вещи, на площади примерно 5 квадратных метров, вероятная причина возникновения пожара - оставленная без присмотра свеча», - сказал майор ГПСС Угис Вейшс.

По неофициальной информации, женщина была судима за ограбление и недавно вышла из мест заключения. Скорее всего, она также является бывшей наркоманкой. Полиция подтвердила, что

мать ребенка в свои 19-ать лет имеет основательное досье, однако какие именно преступления она совершила, не раскрывается.

Сейчас матери грозит уголовная ответственность по статье 141 Уголовного закона - за оставление в беспомощном состоянии.

По словам начальника участка полиции Курземского района Риги Евгения Задорожного, мать ребенка отсутствовала недолго - по крайней мере, так она указала в свидетельских показаниях.

«Поняла, что квартира горит, но уже было поздно. Сейчас не известно, употребляла ли она наркотики или алкоголь. Нашли в квартире мертвую маленькую девочку. Скончалась, как от ожегов, так и от отравления. Все вместе», - сказал полицейский.

Инспекция по защите прав детей открыла еще более ужасающую картину - возможно, у женщины есть еще двое детей. Cоциальные службы еще собирают информацию, чтобы выяснить ситуацию.

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