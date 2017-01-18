«Все равно он скончался»: в Лиепа водитель автобуса не помог сбитому пешеходу

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

Лиепайчан шокировало безразличие и цинизм одного из водителей автобуса городского сообщения, который вечером в пятницу, 13 января сбил пожилого человека, но вместо того, чтобы поспешить на помощь пострадавшему, заявил, что все равно тот скончался и продолжил говорить по мобильному телефону, пишет портал Kasjauns.lv.

При этом, как выяснилось позднее, сбитый мужчина 1939 года рождения в результате ДТП вовсе не умер, однако получил серьезные ранения.

Пользовательница Facebook Синтия Лайминя стала невольной свидетельницей людского равнодушия и опубликовала об этом пост в социальной сети. По словам девушки,

она проезжала мимо, когда увидела, что перед автобусом в луже крови на морозе лежит пожилой человек,

а водитель автобуса и пассажиры даже не вышли из автобуса, чтобы оказать ему помощь.

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Когда девушка, припарковавшись на обочине, подбежала к водителю, тот говорил по телефону, рассказывая, что

сбитый им человек переходил дорогу в неположенном месте, и сам виноват в возникновении ДТП.

"На мой вопрос, есть ли в автобусе хотя бы аптечка, водитель ответил: "Все равно он скончался, не видите лужу крови, в которой лежит пострадавший? Когда я стала настаивать, что надо хотя бы попробовать помочь, водитель мне ответил: "Тогда снимай свою куртку и укрой его, если надо". Когда водитель меня хотел выпихнуть из автобуса силой, я посоветовала ему не делать этого, а он ответил, что в автобусе аптечки нет", - написала девушка.

По словам очевидицы, лишь тогда, когда проехала полицейская машина, которая остановилась и вызвала «скорую» помощь,

водитель автобуса прекратил говорить по телефону и стал двигаться. К тому моменту уже успел подъехать директор автобусного парка Лиепаи, который указал, что водитель автобуса находится в состоянии шока.

«Я, конечно, понимаю водителя, но куда делась человечность? Вопрос также к директору Лиепайского автобусного парка – почему общественный транспорт не оборудован аптечкой первой медицинской помощи? Можем ли мы чувствовать себя в безопасности? Пострадавший оказался жив, надеюсь, что сможет оправиться от травм», - написала Синтия.


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