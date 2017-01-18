Вчера в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 14 человек

В минувшие сутки в результате ДТП в Латвии пострадали 14 человек, сообщает Государственная полиция.

На перекрестке улиц Нометню и Талсу в Риге маршрутный автобус вчера сбил пешехода 1965 г. рожд., который после ДТП с травмами доставлен в медицинское учреждение.

На перекрестке улиц Тургенева и Краста в Риге грузовой автомобиль «Scania» столкнулся с легковым автомобилем «Seat». В ДТП пострадала водитель легкового автомобиля 1974 г. рожд.

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В целом вчера зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий, оформлено 620 протоколов о нарушениях, в том числе 149 за превышение разрешенной скорости движения и восемь за вождение в нетрезвом виде.

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