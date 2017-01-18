Семья из Ильгюциемса, где погибла девочка, жила в кризисном центре

 

Фото: AP/Scanpix

Семья девочки, которая погибла в результате пожара в Ильгюциемсе, жила в кризисном центре «Burtnieki» и находилась в поле зрения социальных служб и сиротского суда, сообщила агентству ЛЕТА представитель департамента благосостояния Рижской думы Лита Брице.

Семья находилась в кризисном центре, так как искала жилье, а социальная служба и сиротский суд помогали ей.

Отец погибшего ребенка написал заявление о том, что выйдет из центра вместе с ребенком, чтобы погостить у бабушки. Кризисный центр не имеет права не позволять посещение родственников. Очевидно, отец девочки направился к ее матери и подруге последней.

Реклама

На вопрос, была ли погибшая девочка единственным ребенком в семье, Брице ответила, что

в СМИ прозвучала информация о нескольких детях, но в кризисном центре родители жили с одним ребенком.

По данным Рижской думы, девочка в семье была одна, но дума продолжает искать о ребенке более полную информацию.

Брице не стала ничего сообщать о матери ребенка, так как это личные данные, и добавила, что полиция начала по факту гибели девочки уголовный процесс.

Как сообщалось, полуторагодовалый ребенок, погибший в понедельник в результате пожара в Ильгюциемсе, находился в квартире один.

О задымлении в квартире сообщили соседи. В доме горела квартира на четвертом этаже, огонь был виден в окно. В квартире был обнаружен ребенок и передан врачам, но спасти его не удалось.

В квартире на площади 5 кв.м горели мебель и вещи. Возможно, причиной пожара стала свеча, оставленная без присмотра.

Как уточнила представитель Госполиции Сигита Пилдава, в пожаре погибла девочка в возрасте года и восьми месяцев. Мать, по ее собственным объяснениям, на минутку вышла из квартиры со знакомыми.

Квартира, где произошла трагедия, принадлежала знакомым, и семья там постоянно не жила.

Чтобы выяснить точные обстоятельства происшествия, Госполиция завела дело по разделу Уголовного закона о преступлениях против здоровья лица.

В последние недели в результате разного рода инцидентов погибли несколько детей. 10 января жертвой пожара в частном доме стала 12-летняя девочка. 3 января в Добеле умерли от передозировки наркотиков родители девятимесячного младенца, а сам он умер от голода. В семье было еще трое детей.

Еще по этой теме
ТВ3: мать погибшей в пожаре малышки - наркоманка, отсидевшая за грабеж

ТВ3: мать погибшей в пожаре малышки - наркоманка, отсидевшая за грабеж

Пожар в Ильгюциемсе унес жизнь полуторагодовалой малышки: она была дома одна

Пожар в Ильгюциемсе унес жизнь полуторагодовалой малышки: она была дома одна


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 750000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

Дочь Пригожина показала своего главного мужчину Showbiz

Дочь Пригожина показала своего главного мужчину

Кети Топурия следом за Глюкозой примерила «голый» купальник Showbiz

Кети Топурия следом за Глюкозой примерила «голый» купальник

Первый «плавучий город» планируется возвести в Тихом океане Hi-Tech

Первый «плавучий город» планируется возвести в Тихом океане

Гигантскую трещину в Антарктиде показали на видео Hi-Tech

Гигантскую трещину в Антарктиде показали на видео

Улет! Сменивший пол Пежич обнажил свои женские прелести Wo&Men

Улет! Сменивший пол Пежич обнажил свои женские прелести

Страдают дети

Пожары

TVNET спрашивает

Вы рассчитываете на государственную пенсию на старости лет? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
C#.NET DEVELOPER
C#.NET DEVELOPER
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
ASSISTANT
ASSISTANT
http://alkoutlet.lv

Темы

 