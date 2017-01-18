Семья из Ильгюциемса, где погибла девочка, жила в кризисном центре

Семья девочки, которая погибла в результате пожара в Ильгюциемсе, жила в кризисном центре «Burtnieki» и находилась в поле зрения социальных служб и сиротского суда, сообщила агентству ЛЕТА представитель департамента благосостояния Рижской думы Лита Брице.

Семья находилась в кризисном центре, так как искала жилье, а социальная служба и сиротский суд помогали ей.

Отец погибшего ребенка написал заявление о том, что выйдет из центра вместе с ребенком, чтобы погостить у бабушки. Кризисный центр не имеет права не позволять посещение родственников. Очевидно, отец девочки направился к ее матери и подруге последней.

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На вопрос, была ли погибшая девочка единственным ребенком в семье, Брице ответила, что

в СМИ прозвучала информация о нескольких детях, но в кризисном центре родители жили с одним ребенком.

По данным Рижской думы, девочка в семье была одна, но дума продолжает искать о ребенке более полную информацию.

Брице не стала ничего сообщать о матери ребенка, так как это личные данные, и добавила, что полиция начала по факту гибели девочки уголовный процесс.

Как сообщалось, полуторагодовалый ребенок, погибший в понедельник в результате пожара в Ильгюциемсе, находился в квартире один.

О задымлении в квартире сообщили соседи. В доме горела квартира на четвертом этаже, огонь был виден в окно. В квартире был обнаружен ребенок и передан врачам, но спасти его не удалось.

В квартире на площади 5 кв.м горели мебель и вещи. Возможно, причиной пожара стала свеча, оставленная без присмотра.

Как уточнила представитель Госполиции Сигита Пилдава, в пожаре погибла девочка в возрасте года и восьми месяцев. Мать, по ее собственным объяснениям, на минутку вышла из квартиры со знакомыми.

Квартира, где произошла трагедия, принадлежала знакомым, и семья там постоянно не жила.

Чтобы выяснить точные обстоятельства происшествия, Госполиция завела дело по разделу Уголовного закона о преступлениях против здоровья лица.

В последние недели в результате разного рода инцидентов погибли несколько детей. 10 января жертвой пожара в частном доме стала 12-летняя девочка. 3 января в Добеле умерли от передозировки наркотиков родители девятимесячного младенца, а сам он умер от голода. В семье было еще трое детей.

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