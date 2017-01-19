Пожар на Саркандаугаве: пострадали 8 человек и 53 эвакуированы

В результате пожара в столичном микрорайоне Саркандаугава пострадали восемь человек, еще 53 были эвакуированы, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Шабоха.

Вызов на проспект Виестура, где в одном из жилых домов возникло задымление, поступил в ГПСС в 12.21. На месте происшествия пожарные обнаружили, что дым идет из подвала пятиэтажного дома. Там горели мебель и бытовые вещи, площадь возгорания составила 30 кв. м.

Пожарные вывели из задымленных помещений 23 человек, из них восьми потребовалась помощь медиков.

Реклама

Из соседних жилых домов было эвакуировано 30 человек.

В 15.15 пожар был локализован, в настоящее время продолжается его ликвидация.

Еще по этой теме