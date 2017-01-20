Авария на Лиепайском шоссе: причастны фуры из Нидерландов

К аварии, которая произошла сегодня рано утром на шоссе Рига-Лиепая, причастны автомашины с нидерландскими номерными знаками, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

Движение на участке шоссе возле моста через Лиелупе все еще блокировано и может возобновиться в 13.30, сообщает Госполиция.

Как сообщалось, на участке Лиепайского шоссе возле моста со стороны Риги на скользкой дороге произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей - «Iveco» и «Mercedes Benz», которые перевозили легковые автомашины.

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Согласно предварительной информации, один из грузовиков занесло на скользкой дороге, но водитель сумел удержать его на проезжей части и остановиться, однако ехавший позади второй грузовой автомобиль в него врезался. От удара оба грузовика съехали с проезжей части, а их прицепы остались на дороге, перегородив ее. Пострадавших в результате ДТП нет.

Водителей просят объезжать место аварии по другим дорогам, например, по Елгавскому шоссе.