Женщина по неясной причине сожгла чужой Lexus

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

38-летняя женщина, которая в Иванову ночь в эстонском Колга-Яани подожгла автомобиль Lexus, приговорена к полутора годам тюрьмы условно и будет обязана возместить причиненный ущерб, который составил 22 000 евро, а также оплатить судебные издержки.

Инцидент произошел 23 июня в час ночи. Ширли, которую ранее не наказывали в уголовном порядке, взяла зажигательную жидкость, облила ей припаркованный автомобиль Lexus LS600HL и подожгла его.

В результате пожара автомобиль сгорел дотла, пишет Sakala.

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Полиция задержала женщину. Она свою вину не отрицала.

Почему женщина совершила такой поступок, в ходе следствия выяснить так и не удалось.

Автомобиль принадлежал фирме, которой женщина должна выплатить 22 000 евро.

Кроме этого, она должна оплатить судебные издержки в размере 394 евро.


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