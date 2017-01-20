Получено официальное заключение о смерти миллионера из Даугавпилса

Получено официальное заключение столичных экспертов о смерти даугавпилсского бизнесмена Эдуарда Завадского, об этом порталу Gorod.lv сообщила инспектор Госполиции Анастасия Лайзане.

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Заключение свидетельствует о ненасильственном характере смерти, поэтому дело, по всей видимости, будет в ближайшее время закрыто. Вместе с тем, Анастасия Лайзане подчеркнула, что еще необходимо выполнить ряд процессуальных действий.

Бизнесмен Эдуард Завадский скончался на 52 году жизни. Он был найден мертвым 8 октября около 7 часов утра в машине бывшего президента футбольного клуба «Dinaburg» Олега Гаврилова во дворе дома на ул. Саулес в Даугавпилсе.

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В ходе осмотра телесных повреждений на умершем обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что в смерти известного даугавпилсского предпринимателя, совладельца группы предприятий «Ditton», миллионера Эдуарда Завадского полиция не усматривает состава преступления и не связывает этот случай ни с одним другим лицом.

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