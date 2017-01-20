Гражданина Латвии задержали в Литве с контрабандными сигаретами на 1,4 млн. евро

Сотрудники литовской таможни в ночь на среду задержали в Каунасском районе грузовик «Scania», провозивший контрабандные сигареты на сумму в 1,4 млн евро, за рулем которого находился гражданин Латвии.

Гражданин Латвии Л. П. был остановлен под Каунасом мобильной группой Каунасской территориальной таможни для проверки, сообщила Криминальная служба таможни.

Водитель, у которого не было документов на груз, не знал цели своей поездки, и вез в общей сложности 570 тыс. пачек сигарет «Metro» без акцизных марок.

Предварительная их стоимость с обязательными к уплате налогами превышает 1, 4 млн евро.

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Должностные лица правоохранительных органов Литвы предполагают, что эти сигареты подделывают в Латвии, их уже не в первый раз задерживают в подобных грузах в Клайпеде и Каунасе.

Задержанный латвийский гражданин в четверг был арестован с санкции суда.

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