Полиция не прогнозирует, когда возобновится движение на Лиепайском шоссе

 

Фото: @IMilovs

Государственная полиция не прогнозирует, когда возобновится заблокированное из-за аварии движение на Лиепайском шоссе у моста через Лиелупе, сообщили агентству ЛЕТА ее представители.

Ранее ГАО «Латвияс валстс цели» сообщило, что движение может быть возобновлено примерно в 13.30.

Как сообщалось, на участке Лиепайского шоссе возле моста со стороны Риги на скользкой дороге произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей - «Iveco» и «Mercedes Benz», которые перевозили легковые автомашины.

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Согласно предварительной информации, один из грузовиков занесло на скользкой дороге, но водитель сумел удержать его на проезжей части

и остановиться, однако ехавший позади второй грузовой автомобиль в него врезался. От удара оба грузовика съехали с проезжей части, а их прицепы остались на дороге, перегородив ее. Пострадавших в результате ДТП нет.

Водителей просят объезжать место аварии по другим дорогам, например, по Елгавскому или Вентспилсскому шоссе.

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