Финансовая полиция пресекла деятельность двух преступных группировок

Управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) пресекло деятельность двух преступных группировок, которые в период с 1 января 2015 года по 30 ноября 2016 года причинили существенный ущерб госбюджету, реализуя схемы мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС). Об этом агентству ЛЕТА сообщили в СГД.

В ходе расследования было проведено 46 обысков - в Лиелварде, Валмиере, Риге и Рижском районе. Задержано шесть человек, один из них арестован.

Следствие установило, что

одна преступная группировка занималась ввозом бытовой техники из Польши и, используя несколько фиктивных предприятий,

уклонялась от уплаты НДС в крупных размерах.

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Вторая преступная группировка через несколько взаимосвязанных литовских предприятий занималась ввозом электротехники из Польши и ее продажей нескольким взаимосвязанным латвийским предприятиям. В результате сделок стоимость товара занижалась.

Образовалась «карусельная схема», товары продавались опять в Литву, мошенники уклонялись от уплаты НДС в крупных размерах. Клиенты схемы включали в свои отчеты о НДС фактически не проводившиеся сделки с фиктивными предприятиями. В результате они получали право на возврат предоплаты НДС.

В схеме участвовало около восьми реально работающих предприятий и 40 предприятий с признаками фиктивного предприятия.

В декабре 2016 года управление финансовой полиции СГД начало два уголовных процесса по третьей части 218-й статьи Уголовного закона.

В рамках расследования уголовных процессов было налажено сотрудничество с литовскими правоохранительными органами.

Более подробная информация в интересах следствия пока не предоставляется.

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