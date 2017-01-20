АЧС впервые выявлена у кабана в Вентспилсском регионе

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на этой неделе обнаружили 23 кабанов, погибших от африканской чумы свиней, и два кабана впервые обнаружены в Вентспилсском крае - в Анцской волости, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС.
- Сейм поддержал введение чрезвычайной ситуации из-за АЧС вчера
- За три года на борьбу с АЧС истрачено более 13 млн евро 16 января 2017 г.
- Из-за АЧС кримулдская ферма потерпит миллионные убытки 16 января 2017 г.
- Объявят чрезвычайное положение в связи с АЧС: на ферме 5 тысяч свиней 16 января 2017 г.
Трое погибших животных обнаружено в Мерсрагской волости, по два - в Индранской, Марсненской и Валской волости, по одному - в Балтинавской, Лаздулейской, Страдской, Иршской, Бебрской, Ледургской, Малпилсской, Веселавской, Каунатской, Фрейманьской, Кайвской и Барбельской волостях.
Всего в этом году АЧС обнаружена у 6 кабанов в 30 волостях 23 краев, а в прошлом году у 1146 кабанов.
13 января АЧС констатирована у домашних свиней на ферме «Рукас» в Кримулдской крае. Ликвидировано все поголовье свиней на ферме - 5023 животных.Еще по этой теме