АЧС впервые выявлена у кабана в Вентспилсском регионе

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на этой неделе обнаружили 23 кабанов, погибших от африканской чумы свиней, и два кабана впервые обнаружены в Вентспилсском крае - в Анцской волости, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС.

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Трое погибших животных обнаружено в Мерсрагской волости, по два - в Индранской, Марсненской и Валской волости, по одному - в Балтинавской, Лаздулейской, Страдской, Иршской, Бебрской, Ледургской, Малпилсской, Веселавской, Каунатской, Фрейманьской, Кайвской и Барбельской волостях.

Всего в этом году АЧС обнаружена у 6 кабанов в 30 волостях 23 краев, а в прошлом году у 1146 кабанов.

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13 января АЧС констатирована у домашних свиней на ферме «Рукас» в Кримулдской крае. Ликвидировано все поголовье свиней на ферме - 5023 животных.

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