Взрыв в доме под Парижем: пять пострадавших

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Два человека находятся в критическом состоянии.

В пригороде Парижа Булонь-Бийанкур произошел взрыв в доме – пострадали пять человек, двое из которых в критическом состоянии. Взрыв произошел во второй половине пятницы, 20 января, сообщает BFM TV.

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В результате взрыва два этажа здания полностью разрушены, на первом этаже находился ресторан. Три здания, находящиеся рядом, были эвакуированы. Предварительная версия взрыва – утечка газа.

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