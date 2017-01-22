На Слокском карьере четвертый день ищут двух ныряльщиков

Ilustratīvs attēls
 

Ilustratīvs attēls. Фото: AFP/LETA

Уже четвертый день сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) ведут поиски двух людей, которые в четверг, 19 января отправились на Слокский карьер для занятий подледным нырянием, но до сих пор так и не вернулись.

Спасатели шаг за шагом исследуют акваторию Слокского карьера. Поисковые работы затрудняет лед, толщина которого в карьере составляет примерно 10-15 сантиметров. Толщина льда не только уменьшает видимость под водой, но и заставляет действовать, соблюдая особые меры безопасности.

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