Видео очевидца: Две машины поскользнулись на «черном льду»

Вчера вечером под виадуком на Новом Форштадте произошло две аварии легковых автомобилей. ДТП произошли с небольшой разницей во времени. Некоторые подробности случившегося можно увидеть в видеоролике John Johnson, залитого им на канал Youtube.

Примерно после 17-00 на улице Латгалес столкнулись два автомобиля. Через 10 минут произошла еще одна авария.

На место прибыли сотрудники полиции. Обстоятельства происшествий выясняются, все подробности мы сообщим нашим читателям после пролучения официальной сводки от пресс-службы Госполиции в понедельник.

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