Видео очевидца: Две машины поскользнулись на «черном льду»

 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Вчера вечером под виадуком на Новом Форштадте произошло две аварии легковых автомобилей. ДТП произошли с небольшой разницей во времени. Некоторые подробности случившегося можно увидеть в видеоролике John Johnson, залитого им на канал Youtube.

Примерно после 17-00 на улице Латгалес столкнулись два автомобиля. Через 10 минут произошла еще одна авария.

На место прибыли сотрудники полиции. Обстоятельства происшествий выясняются, все подробности мы сообщим нашим читателям после пролучения официальной сводки от пресс-службы Госполиции в понедельник.

Реклама
Еще по этой теме
Благодаря очевидцу, полиция спасла провалившуюся под лед женщину

Благодаря очевидцу, полиция спасла провалившуюся под лед женщину


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 49000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 297000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Baldone, 225000 EUR

reklama.vesti.lv

4 вещи, которые делают умные жены, чтобы предотвратить измену Wo&Men

4 вещи, которые делают умные жены, чтобы предотвратить измену

Британские военные скрыли провальное испытание ядерного оружия Hi-Tech

Британские военные скрыли провальное испытание ядерного оружия

Американские ученые вырастили сложный искусственный мозг Hi-Tech

Американские ученые вырастили сложный искусственный мозг

Авдотья Смирнова откровенно заговорила о жизни с Чубайсом Wo&Men

Авдотья Смирнова откровенно заговорила о жизни с Чубайсом

Максим Фадеев объяснил исчезновение Юлии Савичевой Showbiz

Максим Фадеев объяснил исчезновение Юлии Савичевой

Автоаварии и ДТП

TVNET спрашивает

Итак, Трамп стал президентом США: я думаю, что... 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
C#.NET DEVELOPER
C#.NET DEVELOPER
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
ASSISTANT
ASSISTANT
http://alkoutlet.lv

Темы

 