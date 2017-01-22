Найдены тела ныряльщиков, пропавших на Слокском карьере

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

В воскресенье сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) удалось найти тела двух погибших людей, которые в четверг, 19 января отправились на Слокский карьер для занятий подледным нырянием, но не вернулись.

Спасатели искали погибших четыре дня. Поисковые работы осложнял лед, толщина которого в Слокском карьере составляет примерно 10-15 сантиметров. Толщина льда не только уменьшает видимость под водой, но и заставляет действовать, соблюдая особые меры безопасности.

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Тела погибших были обнаружены после 17.00

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