Найдены тела ныряльщиков, пропавших на Слокском карьере

В воскресенье сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) удалось найти тела двух погибших людей, которые в четверг, 19 января отправились на Слокский карьер для занятий подледным нырянием, но не вернулись.
Спасатели искали погибших четыре дня. Поисковые работы осложнял лед, толщина которого в Слокском карьере составляет примерно 10-15 сантиметров. Толщина льда не только уменьшает видимость под водой, но и заставляет действовать, соблюдая особые меры безопасности.
Šodien neilgi pēc plkst 17.00 izdevās atrast abus cilvēkus, kuri ceturtdien bija devušies nodarboties ar zemledus niršanu Slokas karjerā! pic.twitter.com/A2RmsQodvf— VUGD (@ugunsdzeseji) 22 января 2017 г.
Тела погибших были обнаружены после 17.00
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Meklējot divus cilvēkus,kuri ceturtdien devās nirt Slokas karjerā,bet neatgriezās,iesaistīti VUGD ūdenslīdēji no Rīgas,Zemgales un Vidzemes. pic.twitter.com/Nkua8bx5O2— VUGD (@ugunsdzeseji) 22 января 2017 г.