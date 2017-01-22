Найдены тела ныряльщиков, пропавших на Слокском карьере

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

В воскресенье сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) удалось найти тела двух погибших людей, которые в четверг, 19 января отправились на Слокский карьер для занятий подледным нырянием, но не вернулись.