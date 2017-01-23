Начат уголовный процесс о «торговле» сертификатами охранников в полиции

Бюро внутренней безопасности, расследующее незаконные действия в работе Государственной полиции, в прошлом году начало уголовный процесс о возможной подделке охранных сертификатов, сообщает передача ЛТВ «de facto». Подробных комментариев Бюро не предоставляет, но имеющаяся в распоряжении ЛТВ информация позволяет сделать вывод, что уголовное дело может быть связано с сотрудником учебного центра «Olimpus» Ренатом Ворславом, который с помощью должностных лиц полиции, возможно, обеспечивал сертификатами охранника людей, которые сами экзамен бы не сдали.

В интервью «de facto» участвовал Олег (имя изменено), который пять лет назад с помощью Рената Ворслава сдал экзамен. Олег рассказывает, что заплатил Ворславу 250 латов, и на экзамене ничего не надо было делать.

«Те, кто заплатили деньги в конверте, были отмечены красной ручкой. Просто нужно было подойти к тренеру, назвать фамилию, и тебе сразу ставили печать»,

- Олег описывает сдачу практического экзамена, на котором нужно было бы демонстрировать приемы рукопашного боя. Похоже происходило и с теоретическим экзаменом.

Через некоторое время Олег получил в полиции свой сертификат охранника. На нем подпись тогдашнего председателя экзаменационной комиссии Гунтара Маркитана. По телефону Маркитанс, который ныне руководит работой Рижского регионального управления Государственной полиции, отметил – в экзаменах не участвовал, только подписывал оказавшиеся на его столе сертификаты.

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Собеседники «de facto» также упоминают, что со сдачей экзаменов помогал некий Арвид. Со слов нескольких человек, можно сделать вывод, что это Арвид Ворслав – отец Рената и директор учебного центра «Olimpus», предлагающего будущим охранникам курсы по рукопашному бою.

Он выдавал документы и во время экзамена находился в экзаменационном зале.

Сам Арвид Ворслав в разговоре с «de facto» эти факты не отрицает, но настаивает, что ничего противозаконного не делал. Жена Рената Ворслава – Владлена Ворслава по телефону утверждает, что ее муж прячется – как от полиции, так и от коллег.

Передаче «de facto» неизвестно, кто из должностных лиц полиции мог бы быть причастен к сдаче этих экзаменов. Заместитель начальника Главного управления полиции порядка Лаурис Арайс передаче рассказал, что получил информацию о возможных правонарушениях и передал ее дальше. Он также признает, что есть люди, в обязанности которых больше не входит работа с экзаменацией охранников: «Есть люди, которых мы исключили из этого мероприятия, потому что некая тень на них возможно пала». Арайс вступил в должность осенью прошлого года – сменив отстраненного от должности Арвила Фейерабенда, который подозревается во взяточничестве.

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