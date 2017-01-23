За сутки в ДТП пострадали всего два человека

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Вчера в Латвии зарегистрировано 54 дорожно-транспортных происшествия, пострадали два человека, сообщает Госполиция.

И аварий, и пострадавших в воскресенье было значительно меньше, чем в будни.

Вчера на улице Стирну в Риге столкнулись автомобили «Renault», которым управлял мужчина 1973 г. рожд., и «Ford», за рулем которого находился мужчина 1944 г. рожд. В аварии пострадала пассажирка одного из автомобилей - женщина 1952 г. рожд., которая с травмами доставлена в медицинское учреждение.

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В Рижском регионе в результате ДТП пострадал пешеход.


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