Начат уголовный процесс о заражении АЧС свиней на ферме в Кримулдском крае

Государственная полиция начала уголовный процесс о заражении африканской чумой свиней (АЧС) свиней в свиноводческом комплексе «Рукас» в Кримулдском крае.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Гита Гжибовска, уголовный процесс начат, чтобы проверить обстоятельства инфицирования животных АЧС, а именно, не было ли оно умышленным.

Уголовный процесс начат по разделу Уголовного закона о преступлениях против собственности.

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Как сообщалось,

на прошлой неделе была завершена ликвидация содержавшихся в «Рукас» 5023 свиней.

В настоящее время на ферме проводится дезинфекция. Расследование причин заражения проводит и Продовольственно-ветеринарная служба.

Заражение свиней на этой ферме стало крупнейшей вспышкой АЧС после выявления инфекции на территории Латвии летом 2014 года. В связи с АЧС правительство ввело чрезвычайное положение в Кримулдском и Адажском краях, а также в Саласпилсском крае, где находится вторая ферма предприятия «Ancers», которому принадлежит комплекс «Рукас».

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