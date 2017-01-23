Начат уголовный процесс о заражении АЧС свиней на ферме в Кримулдском крае

Государственная полиция начала уголовный процесс о заражении африканской чумой свиней (АЧС) свиней в свиноводческом комплексе «Рукас» в Кримулдском крае.
- АЧС впервые выявлена у кабана в Вентспилсском регионе 20 января 2017 г.
- Сейм поддержал введение чрезвычайной ситуации из-за АЧС 19 января 2017 г.
- За три года на борьбу с АЧС истрачено более 13 млн евро 16 января 2017 г.
- Из-за АЧС кримулдская ферма потерпит миллионные убытки 16 января 2017 г.
Как сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Гита Гжибовска, уголовный процесс начат, чтобы проверить обстоятельства инфицирования животных АЧС, а именно, не было ли оно умышленным.
Уголовный процесс начат по разделу Уголовного закона о преступлениях против собственности.
Как сообщалось,
на прошлой неделе была завершена ликвидация содержавшихся в «Рукас» 5023 свиней.
В настоящее время на ферме проводится дезинфекция. Расследование причин заражения проводит и Продовольственно-ветеринарная служба.
Заражение свиней на этой ферме стало крупнейшей вспышкой АЧС после выявления инфекции на территории Латвии летом 2014 года. В связи с АЧС правительство ввело чрезвычайное положение в Кримулдском и Адажском краях, а также в Саласпилсском крае, где находится вторая ферма предприятия «Ancers», которому принадлежит комплекс «Рукас».Еще по этой теме