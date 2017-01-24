Вчера вечером после 21 часа в ДТП в Румбуле Стопиньского края погиб пешеход, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

На ул. Гранита мужчина 1967 г. рожд. на автомашине «Volvo» наехал на пешехода 1962 г. рожд., который от полученных травм умер на месте происшествия.

Рано утром в Даугавпилсе столкнулись автомашины «Seat», которую вел мужчина 1973 г. рожд., и «Audi», которую вел мужчина 1991 г. рожд. В аварии пострадали водитель «Seat» и пассажирка 2008 г. рожд. Оба доставлены в больницу.

Реклама

Вчера в Латвии зарегистрировано 76 ДТП с четырьмя пострадавшими.