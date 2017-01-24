Отец убитой Элины Пупини: жизнь стоит намного больше, чем щенок, купленный по объявлению

Продолжается судебный процесс по делу об убийстве Элины Пупини. Вчера Рижский окружной суд не принял решение о присваеммой сумме моральной компенсации и объявил перерыв. Дело продолжат рассматривать 2 февраля.
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Отец Элины Михаил Пупиньш на суде сказал, что потерю дочери нельзя оценить в денежном эквиваленте, однако, его цель достичь того, чтобы смерть человека в Латвии приобрела значимость, а не только «моральную компенсацию равносильной цене щенка, купленного по объявлению в интернете».
«Нам, как родителям, необходимо бороться до конца, используя все возможности.
Никакие деньги не облегчат мучения людей, у которых убили ребенка. Хочу лишь дать понять, что жизнь детей стоит намного больше, чем щенок, что человек имеет значение» -
считает Михаил. Он рассказал, что к ним с женой обращаются множество людей, оказавшихся в подобной ситуации.
Элина Пупиня умерла в мае 2012 года, после того, как ее убил друг Янис Гайгалс, скрывшись с места событий. В ходе расследования стало известно, что парень выпил 600-650 грам виски и немного шампанского, когда к нему приехала Элина.
Молодые люди поссорились и, пока девушка спала на диване, Гайгалс стал ее душить, а затем нанес по крайней мере восемь ударов по вискам, ударил головой об стену и коленом в лицо.
В результате тяжких телесных повреждений девушка скончалась, а обвиняемый, взяв из ее кошелька десять латов, ушел .Девушку нашла родная сестра, после того, как несколько дней с ней не мог никто связаться.
В октябре 2014 года суд Курземского района вынес Гайгалсу приговор о лишении свободы на 10 лет и 1 месяц, год под контролем полиции, а также о
бязал выплатить моральную компенсацию каждому из членов семьи погибшей в размере 14 000 евро
(отцу – моральную компенсацию, матери – материальную и моральную компенсацию, сестре - 12 000 в качестве возмещения морального ущерба).
Сейчас, родители и сестра Элины просят сумму значительно больше – в общей сложности миллион евро. Михаил на дебатах в суде сказал, что требуя компенсацию морального ущерба, руководствовался рекомендациями Европейской комиссии и вычислил, сколько стоит» человек в Латвии. Он несколько раз повторил, что решение, о сумме компенсации, должен принять суд, добавив, что для своих нужд из этих денег он не возьмет ни цента – все деньги отдаст на благотворительность или другому человеку, для профессионального развития.Еще по этой теме