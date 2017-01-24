В Риге пассажир не смог оплатить поездку и ударил таксиста ножом в шею

Ночью 19 января работники Муниципальной полиции получили вызов с проспекта Улманя, где было совершено нападение на таксиста. Как было выяснено, пассажир автомобиля ударил таксиста ножом в шею, по причине того, что не мог оплатить поездку.

Потерпевший рассказал стражам порядка, что вез некого мужчину из Старого города до Иманты. Сначала пассажир указал лишь направление, в какую сторону его нужно везти, но когда машина оказалась в Иманте, попутчик сказал, что необходимо проехать дальше, до проспекта Улманя, где он оплатит поездку.

Оказавшись по указанному адресу таксист выбил чек, но вдруг в зеркале увидел, что пассажир достал из кармана нож. Водитель быстро среагировал и приставил к шее руку, чтобы уберечься от удара, однако, это не помогло. Преступник нанес водителю ножевое ранение и тут же скрылся с места событий.

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В пятницу 20 января полиции удалось задержать преступника 1989 года рождения. Мужчина уже попадал в поле зрение полиции за хулиганство и воровство. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 20 лет.

Пострадавшему была предоставлена своевременная медицинская помощь и на данный момент он лечится дома.

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