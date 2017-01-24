В саду пострадал ребенок: Работницы приговорены к принудительным работам

Ilustratīvs attēls
 

Ilustratīvs attēls. Фото: Evija Trifanova/LETA

Суд Зиемельского района Риги сегодня по делу о халатности при работе в детском саду, в результате чего четырехлетняя девочка упала в канализационный люк, приговорил двух сотрудниц детского сада к 200 часам принудительных работ.

Также суд постановил взыскать в пользу потерпевшей с обеих обвиняемых компенсацию в размере более 7000 евро. Прокуратура требовала для женщин 280 часов принудительных работ.

Адвокат обвиняемой Маргариты Толстовой Саулведис Варпиньш считает приговор несправедливым и намерен его обжаловать. По его мнению, в деле есть цепочка закономерностей, а выбор только одного ее звена несправедлив.

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Адвокат бывшей медсестры детсада Галины Гимазовой Марина Урбане также продолжит бороться за признание невиновности своей клиентки.

По мнению обвинения, работницы детсада не убедились в безопасности канализационных люков на его территории.

Одна из них была завхозом, вторая - медсестрой детского учреждения. Обе женщины свою вину отрицают.

К уголовной ответственности они были привлечены по статье 197-й Уголовного закона - о халатном выполнении служебных обязанностей, что причинило вред интересам предприятия, организации или другого лица. Наказанием по этой статье может быть кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

Инцидент произошел в 2013 году в 21-м Рижском дошкольном учреждении «Лайминя». Девочка, упавшая в люк, сломала ногу и получила травму головы, в результате чего ей пришлось перенести операцию.

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