Таможня обнаружила в грузе угля 100 тыс. контрабандных сигарет

 

Фото: VID

Проводя таможенный контроль на границе Латвии с Белоруссией, сотрудники таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) предотвратили контрабанду 100 тыс. сигарет, которые были спрятаны в вагонах товарного поезда под каменным углем.

Как сообщили в СГД, анализируя отсканированное изображение поезда и проводя физический контроль, таможенники нашли зарытые в уголь четыре упаковки сигарет «Premjer» с белорусскими акцизными марками.

Еще один груз сигарет был обнаружен в товарном поезде в Индре - 80 тыс. сигарет «Premjer» с белорусскими акцизными марками также были спрятаны в уголе.

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По факту контрабанды сигарет заведены административные дела.

Фото: VID


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