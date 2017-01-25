В аварии возле Павилосты пострадали четыре человека

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Вчера в результате аварии возле Павилосты пострадали четыре человека, сообщает Государственная полиция.

Вчера утром возле Павилосты на дороге Вентспилс-Лиепая столкнулись микроавтобус «Renault Master», которым управляла девушка 1998 г. рожд., и «Renault Kangoo», за рулем которого находился мужчина 1968 г. рожд.

В аварии пострадали водитель и пассажиры микроавтобуса - два молодых человека 1999 г. рожд., которые с травмами доставлены в медицинское учреждение. Также в ДТП пострадала пассажирка «Renault Kangoo» - женщина 1977 г. рожд., которая также госпитализирована.

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В целом вчера зарегистрировано 75 аварий, пострадали 13 человек, в том числе семь пешеходов.


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