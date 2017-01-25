На прошлой неделе от гриппа умерли четыре человека

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

На прошлой неделе от гриппа умерли четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ).

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Всего с начала сезона грипп унес уже семь жизней. Как сообщили в ЦКПЗ, у умерших были сердечно-сосудистые, почечные и другие хронические заболевания. Умерло четыре женщины и трое мужчин, все они были старше 70 лет.

На прошлой неделе в больницы с гриппом доставлено 136 человек, в том числе 116 с гриппом и 20 с пневмонией. С начала сезона в больницы поступило 416 больных гриппом.

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151 больного гриппом зарегистрировали на прошлой неделе семейные врачи. Самая высокая заболеваемость была в Елгаве.

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