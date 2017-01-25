В Зиепниеккалнсе полиция задержала разыскиваемого юношу

Вечером 24 января сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию о компании молодых людей, якобы курящих и распивающих алкоголь в подъезде одного из домов Зиепниеккалнса.

На месте полицейские встретили шестерых юношей, которые просто общались между собой: никто не курил и не пил.

Один из парней объяснил, что друзья оказались на лестничной клетке, потому что один из приятелей здесь живет, и вскоре вся компания собиралась расходиться.

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В ходе проверки личных данных установили, что один из молодых людей объявлен в розыск.

16-летнего юношу задержали и доставили в Госполицию для дальнейших процессуальных мероприятий.

В действиях остальных молодых людей никаких нарушений не обнаружено.

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