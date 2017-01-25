Суд оставил под арестом подозреваемого в шпионаже сотрудника LDz

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

Елгавский суд решил оставить под арестом мастера ГАО «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз) Александра Красноперова, подозреваемого в шпионаже, сообщил агентству ЛЕТА его адвокат Геннадий Иванкин.

Адвокат считает, что оснований для такого решения у суда не было. Более подробных комментариев он не дал.

В конце ноября Полиция безопасности сообщила о задержании некоего лица по подозрению в шпионаже, то есть незаконном сборе не подлежащих разглашению сведений с целью их передачи иностранному государству непосредственно или через посредника.

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Передача «Ничего личного» сообщила, что задержанный был членом «Согласия» и является ветераном войны в Афганистане. Он регулярно поддерживал контакты с бывшими сослуживцами в России и именно им мог передавать информацию о следующих по железной дороге грузах НАТО.

Красноперов работал в елгавском отделении ЛДз путевым мастером и возглавлял участок из 15 человек.

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