В автосервисах и на автокладбищах под Ригой обнаружено много краденых деталей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Государственная полиция завтра, 26 января, расскажет о рейдах в автосервисы и на автокладбища Рижского региона, в ходе которых было обнаружено множество краденых автодеталей.

Госполиция долго и целенаправленно работала над тем, чтобы найти места разборки подержанных автомобилей и торговли деталями.

В начале января был задержан мужчина, который подозревается в скупке краденых запчастей, кражах и их организации.

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Более подробную информацию предоставит завтра в 13.00 начальник криминальной полиции Рижского регионального управления полиции Андрей Созинов.


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