Разыскивается подросток, без вести пропавший два месяца назад

 

Фото: Grani.lv

Сотрудники Резекненского участка полиции разыскивают без вести пропавшего 15-летнего подростка, сообщает старший специалист Латгальского регионального управления полиции Ксения Белова.

Янис Круклис 2001 г. р. без вести пропавшим считается еще с 29 ноября прошлого года. В тот день парень ушел из дома в Даугавпилсе, однако в Тискадской специальной интернат-школе, расположенной в Силмалской волости Резекненского края, так и не появился.

Приметы пропавшего: рост около 180 см, среднего телосложения, короткие светлые волосы.

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Сотрудники полиции предполагают, что подросток может находиться в Даугавпилсе.

В случае, если у вас есть какая-либо информация о месте нахождения Яниса или любые другие сведения о мальчике, просьба звонить по телефонам 64603500, 64603578, 110 или лично обращаться в ближайшее учреждение полиции.

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