В Риге под машину попали две школьницы

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Вчера в Риге автомобиль «Lexus» наехал на двух школьниц 2007 г. рожд., которые с травмами доставлены в медицинское учреждение, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

Авария произошла на углу ул. Барона и Таллиннас. Автомашиной управляла женщина 1979 г. рожд.

Наезд на несовершеннолетнего пешехода совершил еще один автомобиль в Видземе. Авария произошла в Лигатненском крае в 17.40. Водитель автомашины «Ford Focus» 1997 г. рожд. наехал на восьмилетнего ребенка, который с травмами доставлен в медучреждение.

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Всего вчера зарегистрировано 72 ДТП с 16 пострадавшими.


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