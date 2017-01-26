Второй месяц ищут мужчину, который выехал домой из Елгавской больницы

 

Фото: Фото из архива героев

53-летнего жителя Берстеле Виестурской волости Рундальского края Мариса Симсонса, пропавшего без вести 25 ноября 2016 года, уже второй месяц безуспешно ищут родные.

После перенесенного инсульта речь мужчины нарушена. Он - инвалид по зрению, также испытывает трудности с передвижением, ходит очень медленно.

Последний раз его видела соседка 25 ноября 2016 года, в 16:40 - выходящим из Елгавской больницы.

Он сообщил, что идет домой, но дома до сих пор не появился.

Телефон какое-то время работал, но на звонки Марис уже не отвечал, затем телефон отключился.

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ПРИМЕТЫ: Рост - 187, худощавого телосложения. Слабое зрение. Татуировки по всему телу. При себе у мужчины был пакет с документами (паспорт, удостоверение инвалида). Был одет в светлую зимнюю куртку, обут в туфли на шнурках.

Всех, кто видел пропавшего мужчину ли что-то знает о его возможном месте нахождения, просим срочно позвонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру +371 22 084 084.

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