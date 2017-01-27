Пардаугава: 13-летний мальчик пришел в школу пьяным

В четверг 26 января сотрудник Рижской муниципальной полиции, обеспечивая общественный порядок в одной из школ Пардаугавы, получил информацию от социального педагога о семикласснике, который, возможно, явился в школу в состоянии алкогольного опьянения.

В кабинете социального педагога полицейский застал 13-летнего мальчика. Школьник не мог устоять на ногах, не мог рассказать, где и почему пил алкоголь.

Социальный педагог вызвала сотрудников Службы неотложной медицинской помощи, которые осмотрели мальчика и провели проверку на алкоголь:

концентрация составляла 1,52 промилле. Мальчика отвезли в больницу.

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Об инциденте проинформировали мать школьника, а материалы дела передали отделу профилактики детских правонарушений Рижской муниципальной полиции.