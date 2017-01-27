В Пурвциемсе у женщины с 3,77 промилле забрали сына

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Вечером 25 января сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Пурвциемс, где некая нетрезвая женщина была не в состоянии самостоятельно передвигаться. С нею был ребенок.

Прибывших на место полицейских встретил водитель такси, который указал на женщину, обнимавшую столб у входа в многоквартирный дом, потому что она была не в состоянии сдвинуться с места. Рядом с ней находился мальчик примерно 10 лет.

Водитель объяснил, что приехал на вызов, а женщина не может сама дойти до двери такси. Мужчина отказался сажать ее в таком состоянии в свою машину и решил вызвать полицию, потому что волновался за ребенка.

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Стражи порядка подошли к женщине и пригласили ее пройти в оперативный транспорт для объяснений. С большим трудом женщина забралась в полицейскую машину, где

рассказала, что была у подруги, выпила бутылку вина, но совсем не пьяна.

К полицейским обратился сын женщины и сказал, что о нем может позаботиться его отец, который не живет с ними. Учитывая, что женщина не в состоянии позаботиться о сыне, полицейские позвонили отцу мальчика, объяснили ситуацию и тот пообещал незамедлительно приехать.

Мать с сыном доставили в их квартиру, куда вскоре приехал отец ребенка. Женщина вела себя неадекватно, мешала полицейским, разорвала протокол. Проверка показала, что в ее крови 3,77 промилле. Мальчика передали отцу.

Материалы дела направлены в отдел профилактики детских правонарушений Рижской муниципальной полиции.

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