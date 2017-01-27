Растет количество обнаруженных в Латвии фальшивых денег

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

В прошлом году в Латвии было направлено на проверку и признано фальшивыми 1577 денежных знаков, в том числе 300 монет и 1277 банкнот.

Это на 6,3% больше, чем в 2015 году, когда было констатировано 1483 фальшивых дензнака, в том числе 353 монеты и 1130 банкнот.

Эксперт Банка Латвии по безопасности денег и технологиям Андрис Тауриньш считает тем не менее, что количество фальшивок ничтожно. Латвия наряду с Эстонией, Кипром, Люксембургом и Финляндией входит в число тех стран еврозоны, где поддельных денег меньше всего.

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Чаще всего подделывались в прошлом году 50-евровые банкноты, за ними следовали 20-евровые банкноты

и монеты достоинством в два евро. 5-евровые и 10-евровые банкноты подделывались намного реже, что Банк Латвии связывает с переходом на новую серию.

В еврозоне в целом в 2016 году количество фальшивок значительно уменьшилось - выявлено 884 тыс. поддельных банкнот по сравнению с 899 тыс. в 2015 году.

50-евровые банкноты подделываются в 42,5% случаев, 20-евровые - в 37,8%, 100-евровые - в 9,7% случаев.

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