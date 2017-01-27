Гибель малыша на Югле: новые подробности

 

Фото: fli

На момент смерти оставленного без присмотра 7-месячного мальчика семья уже не находилась в поле зрения социальных служб, так как матери ребенка уже были возвращены родительские права на двух других малолетних детей. Об этом в эфире радио Baltkom сообщила руководитель Государственной инспекции по защите прав детей Илона Кронберга.

«Начат уголовный процесс и будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Только после этого станет известна причина смерти ребенка.

Двое детей уже были изъяты из этой семьи по определенным причинам.

Необходимо проанализировать то, как происходит наблюдение за такими семьями, которые ранее лишились родительских прав и выпали из поля зрения социальных служб», - сообщила Кронберга.

Она также отметила, что случившаяся трагедия является еще одним свидетельством того, что в Латвии очень слабая система патронажа в Латвии.

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«Семейные врачи подтверждают, что на данный момент в Латвии нет возможности посещать на дому детей так, как это было еще 10-15 лет назад. Сейчас это на совести родителей, которые могут не пустить в квартиру врача или другого медицинского работника. В соответствии с законом, врач проверяет ребенка спустя три недели после рождения и на ежемесячном осмотре в кабинете, куда его приводит родитель. Врач не может взять ребенка и увезти в больницу, если он видит укусы или синяки. Когда есть подозрение о возможной угрозе для жизни малыша, он должен обратиться в Сиротский суд и социальную службу. После этого необходимо ждать реакции этих служб. Таким образом,

вопрос патронажа является пробелом в нашей системе защиты прав детей»,

- отметила руководитель инспекции.

Как уже сообщалось, на этой неделе, в одной из квартир в микрорайоне Югла было обнаружено тело 7-месячного мальчика, который на протяжении 12 часов был оставлен без внимания взрослых.

В Госполиции сообщили, что в среду, 25 января стражи порядка получили информацию от бригады «скорой» помощи о том, что в одной из квартир на Югле обнаружен труп 7-месячного мальчика. На место происшествия отправились сотрудники Рижского участка полиции «Тейка».

Родители рассказали стражам порядка, что все время находились в квартире, однако в ночь со вторника на среду, в течение 12 часов, с 22.00 вечера до 10.00 утра не обращали на ребенка внимание.

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