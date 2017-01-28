KNAB проверит, почему Лембергса возят на суд на автомобиле Вентспилсского порта

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проанализирует информацию о том, что мэр Вентспилса Айвар Лембергс ездит на судебные заседания в Ригу на автомобиле класса люкс, принадлежащем Вентспилскому свободному порту.

Как ранее сообщила газета «Латвияс авизе», Вентспилсский порт в прошлом году приобрел за 156 000 евро автомобиль «Audi A8L W12», единственным пассажиром которого является член правления порта, председатель Вентспилсской городской думы Айвар Лембергс, которого на этом автомобиле возят на заседания в Рижском окружном суде.

Сам мэр не считает, что регулярные поездки в суд, где рассматривается его уголовное дело, являются использованием автомобиля Вентспилского порта в личных нуждах.

По словам Лембергса, в столице у него есть и различные дела по работе.

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Лембергс пояснил агентству ЛЕТА, что часть дня он проводит в зале суда, а остальное время выполняет другие обязанности в столице. Бензин в автомобиль он сам не заливает и не знает, кто это делает. В Ригу он ездит один-два раза в неделю.

Управляющий Вентспилсским свободным портом Имант Сармулис в свою очередь заявил, что Вентспилскому порту этот автомобиль необходим, чтобы принимать инвесторов и обеспечить рабочий кабинет для членов правления порта во время поездок в Ригу.

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