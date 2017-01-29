Наркотики в Латвии: Госполиция не согласна с исследованием «Bloomberg»

Государственная полиция не считает, что в Латвии наркотики стоят дороже, чем в других странах Европы, заявил, комментируя исследование агентства «Bloomberg», представитель Госполиции Дайрис Анучин.

Он отметил, что главным критерием цены является доступность наркотиков в конкретном городе. В Риге, например, марихуана будет стоить дешевле, чем в сельских регионах, поскольку у контрабандистов и дилеров нет затрат на транспорт и других расходов.

Такие наркотики, как кокаин и героин, традиционно стоят дорого, потому что транспортируются из других государств ЕС или других континентов, что влечет для контрабандистов дополнительные расходы, а это, соответственно, отражается на цене.

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«Разумеется, что

в Нидерландах цена марихуаны будет ниже, потому что в этой стране более терпимое отношение к торговле этим одурманивающим веществом, чем в Латвии»,

- отметил Анучин.

Когда в 2014 году государство ввело уголовную ответственность за употребление новых психоактивных веществ, резко сократилась продажа так называемого спайса, но сегмент легких наркотиков пустым не остался, и все более популярной стала марихуана. Цена спайса сравнялась с ценой марихуаны, и потребители спайса стали больше употреблять этот наркотик, рассказал представитель Госполиции.

По данным полиции, вещества группы амфетаминов на черном рынке Латвии можно приобрести за 10-15 евро за грамм. Таблетка «экстази» обойдется примерно в шесть евро. Марихуана стоит от 10 до 20 евро за грамм, синтетические каннабиноиды - от 8 до 13 евро за грамм. Самым дорогим наркотиком в Латвии является кокаин - от 90 до 150 евро за грамм, а героин стоит от 70 до 90 евро за грамм.

По результатам исследования агентства «Bloomberg», в Латвии «корзина» одурманивающих веществ - одна из самых дорогих в Европе.

В рейтинге «Bloomberg» сравнивается стоимость «корзины» одурманивающих веществ в соотношении к средним доходам человека в неделю. В «корзину» входят пачка наиболее популярных сигарет, бутылка алкоголя (пива, вина и крепкого алкогольного напитка), один грамм вещества типа амфетамина (амфетамин, метамфетамин и/или «экстази»), один грамм марихуаны, один грамм кокаина и один грамм опиоидов (героина и/или опия).

За основу индекса взята стоимость этого перечня в США - 400 долларов (376 евро), что составляет 36% среднего дохода в неделю. Индекс США составляет 100.

В Латвии по отношению к базовому показателю индекса стоимость «корзины» одурманивающих веществ составляет 239,31 - это 47-й по величине показатель в мире и один из самых высоких в Европе. Дороже, чем в Латвии, «корзина» одурманивающих веществ стоит в России, Белоруссии, на Украине и в Молдове.

Эстония и Литва занимают соответственно 35-ю и 36-ю позицию с показателями индекса 169,07 и 172,13.

Доступнее всего по соотношению цены и недельного дохода одурманивающие вещества в Люксембурге, индекс которого составляет 37,17, далее следуют Швейцария (43,08), Багамские острова (43,96), Бельгия (53,34), Чили (62,87), Нидерланды (63,89), Исландия (68,05), Франция (70,06) и Германия (71,21).

Показатель США - 17-й самый высокий в мире, Великобритания занимает 22-е место (108,42), Финляндия - 31-е место (143,56), Греция - 33-е место (159,07), Венгрия - 39-е место (188,23), Польша - 42-е место (219,56), Словакия - 45-е место (229,22).

В Латвии для приобретения упомянутой «корзины» одурманивающих веществ придется потратить 235,8 доллара США, что составляет 86,7% недельных доходов. В Эстонии цена этой «корзины» составляет 210,8 доллара или 61,3% недельного дохода, в Литве - 178,7 доллара или 62,4% недельного дохода.

С точки зрения абсолютных затрат самой дешевой «корзина» одурманивающих веществ является в Конго и Гондурасе - соответственно 19,6 и 43,8 доллара США, хотя эта сумма составляет 51,5% и 89,3% недельного дохода.

Дороже всего «корзина» этих веществ стоит в Японии, Новой Зеландии и Австралии - соответственно 1441,5 доллара, 984,2 доллара и 980,5 доллара.

Эксперты в ходе исследования заявили «Bloomberg», что цена нелегальных наркотиков в каждой стране свидетельствует об эффективности работы правоохранительных органов, а цены алкоголя и табака в большей мере отражают местную налоговую политику.

В исследовании использованы данные о цене наркотиков из докладов ООН и Всемирной организации здравоохранения, а данные о доходах основаны на статистке ВВП за 2006 год.

В целом в исследовании рассматриваются более 100 стран.

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